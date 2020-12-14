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Мишустин указал на важность системных мер по борьбе с ростом цен на продукты

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Ситуацию с ценами на продукты будут отслеживать на каждом совещании правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность системных мер по борьбе с ростом цен на продукты. По его словам, они не должны быть ситуативными. Председатель правительства сделал заявление на встрече с членами правительства.

Он призвал министров отслеживать ситуацию с продуктами на протяжении всей цепочки — от производств до торговых сетей.

Главное, что своевременность принятия этих мер должна у нас быть не тогда, когда продукты у нас подорожали.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он заявил, что ситуацию с ценами на продукты будут отслеживать на каждом совещании правительства.

Ранее мы писали, что Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты.

Видео: Правительство России

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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