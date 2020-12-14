Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность системных мер по борьбе с ростом цен на продукты. По его словам, они не должны быть ситуативными. Председатель правительства сделал заявление на встрече с членами правительства.
Он призвал министров отслеживать ситуацию с продуктами на протяжении всей цепочки — от производств до торговых сетей.
Главное, что своевременность принятия этих мер должна у нас быть не тогда, когда продукты у нас подорожали.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он заявил, что ситуацию с ценами на продукты будут отслеживать на каждом совещании правительства.
Ранее мы писали, что Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты.
Видео: Правительство России
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