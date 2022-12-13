Мишустин поручил внести лом цветных металлов в Общероссийский классификатор продукции

Глава кабмина РФ призвал аккуратно разобраться с проблемой недополучения бюджетом налогов.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил чиновникам внести вторичную медь и лом цветных металлов в Общероссийский классификатор продукции. Такое решение позволит властям страны распространить на эти категории механизм уплаты НДС покупателями, а не продавцами. Соответствующее заявление чиновник сделал на рабочей встрече с представителями Государственной Думы. В кабинете министров напомнили депутатам о том, что ежегодное применение налоговых схем при переработке лома лишает федеральный бюджет порядка 20 миллиардов рублей. Для устранения проблемы в Налоговый кодекс будут внесены изменения. Член ЛДПР Андрей Луговой обратил внимание на проблему хищения НДС при переработке цветного лома.

Что касается так называемого "агентского НДС" для переработки лома цветных металлов - он уже действует в отношении вторичного алюминия. Это позволило нивелировать риски, скажем так, незаконного принятия к вычету НДС без уплаты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что аналогичные процедуры выполнялись в тот период, когда правительство меняло классификатор и вводило понятие "алюминий вторичный и его сплавы". По мнению Михаила Мишустина, высказанная парламентарием инициатива заслуживает внимания, поэтому он даст соответствующее поручение для разработки проекта Минфину и Минпромторгу.

Мишустин: к 2024 году планируется довести внедрение ИИ в российской экономике до 50%.

Фото и видео: Правительство России