В границы морского порта Приморск войдут дополнительные земельные участки.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В границы морского порта Приморск войдут дополнительные земельные участки. На новой территории планируется построить перегрузочный комплекс для перегрузки в морские суда угля, минеральных удобрений, контейнеров и т.д. Мощность комплекса составит 35,6 миллиона тонн в год.

Данное решение поспособствует развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.

Недавно Дрозденко прокомментировал переезд Большого порта Петербурга в Усть-Лугу.

Фото: Примоский торговый порт