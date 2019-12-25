Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В границы морского порта Приморск войдут дополнительные земельные участки. На новой территории планируется построить перегрузочный комплекс для перегрузки в морские суда угля, минеральных удобрений, контейнеров и т.д. Мощность комплекса составит 35,6 миллиона тонн в год.
Данное решение поспособствует развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.
Недавно Дрозденко прокомментировал переезд Большого порта Петербурга в Усть-Лугу.
Фото: Примоский торговый порт
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