Мишустин: к 2024 году планируется довести внедрение ИИ в российской экономике до 50%

Глава кабмина РФ рассказал о том, что государство планомерно развивает отрасль.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отечественной экономике на сегодняшний день составляет около 20 процентов, но к 2024 году правительство намерено выполнить план в размере 50 процентов. Соответствующее заявление на рабочей встрече с представителями Государственной Думы сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Председатель кабинета министров добавил, что властям непросто измерить данную величину.

Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике около 20 процентов. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50 процентов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперит напомнил коллегам о том, что для развития сферы ИИ реализуется государственная программа "Искусственный интеллект". В рамках подготовки профессиональных кадров для экономической отрасли в 2022 году набор в российские вузы составил 3,2 тысячи студентов и преподавателей, повышающих квалификацию. Первого сентября прошлого года также начал работать Национальный центр развития ИИ. Кабинет министров РФ предоставляет гранты для малого и среднего бизнеса, который реализуют проекты искусственного интеллекта. На эти задачи в период с 2021 по 2022 года было выделено из федерального бюджета пять миллиардов рублей для 650 проектов. В 2021–2024 годах для развития отрасли чиновниками предусмотрено 28 миллиардов рублей.

Премьер Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев.

Фото и видео: Правительство России