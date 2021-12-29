Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире ОИ-2022

Пара получила за прокат 82,36 балла.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022.

Пара получила за прокат 82,36 балла. Они уступили китайской паре Суй Вэньцзин — Хань Цун (82,83 балла), которая установила новый мировой рекорд.

После первого дня сборная России идет на втором месте и имеет 26 баллов. Лидерами на данный момент являются американские фигуристы (28 баллов).

Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда сборная России заняла 1 место.

Фото: Instagram / @a_gallyam (архив)