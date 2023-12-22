Мировые рок-хиты на виолончелях

В пространстве Freedom 23 февраля прозвучат знаменитые рок-песни в исполнении ансамбля виолончелей Atomic Cellos. Начало в 15:00. Возрастное ограничение — 6+.

Atomic Cellos — популярный петербургский музыкальный коллектив, искусно сочетающий в своем новаторском творчестве оркестровое звучание струнных и разные жанры рок-музыки. Каждое их выступление — энергичное и эмоциональное шоу, на котором точно не получится заскучать. В концертном зале пространства Freedom ансамбль исполнит рок-хиты Nirvana, Metallica, Queen и многих других групп. Посетители услышат любимые песни в необычном звучании, окунувшись в атмосферу ностальгии и драйва.

Фото: Pxhere