Минтранс Подмосковья: нападение кондуктора на пассажира в автобусе Подольска недопустимо

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Минтранс Подмосковья назвал недопустимыми действия контролера, который подрался с пассажиром в автобусе Подольска. Об этом сообщили представители ведомства в интервью телеканалу "360".

Инцидент произошел 26 октября. Два пассажира автобуса отказались предоставлять контролерам билеты за проезд для проверки и документы. Те собирались выйти на остановке, один из них ударил коленом в бедро женщину-инспектора, а после вступил в конфликт с другим кондуктором. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что ни один сотрудник транспортного комплекса не имеет права применять физическую силу в отношении пассажиров. Также в ведомстве принесли извинения пассажирам.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге с 1 ноября подорожает карта "Подорожник".

Фото: Piter.tv