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Минтранс Подмосковья: нападение кондуктора на пассажира в автобусе Подольска недопустимо
Сегодня, 9:51
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Минтранс Подмосковья: нападение кондуктора на пассажира в автобусе Подольска недопустимо

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Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Минтранс Подмосковья назвал недопустимыми действия контролера, который подрался с пассажиром в автобусе Подольска. Об этом сообщили представители ведомства в интервью телеканалу "360".

Инцидент произошел 26 октября. Два пассажира автобуса отказались предоставлять контролерам билеты за проезд для проверки и документы. Те собирались выйти на остановке, один из них ударил коленом в бедро женщину-инспектора, а после вступил в конфликт с другим кондуктором. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что ни один сотрудник транспортного комплекса не имеет права применять физическую силу в отношении пассажиров. Также в ведомстве принесли извинения пассажирам.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге с 1 ноября подорожает карта "Подорожник".

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, кондуктор, минтранс, нападение, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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