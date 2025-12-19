Минпромторг предлагает проработать допмеры против импорта металлопродукции

Антон Алиханов указал на внимание чиновников к сере промышленности.

Российское министерство по промышленности и торговли предлагает проработать дополнительные меры против импорта металлической продукции. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в Государственной думе страны. Чиновник указал политикам на то, что по стране сохраняется снижение спроса на данный вид товара.

... Проработать дополнительные меры против импорта продукции, объем которой, несмотря на снижение спроса, все-таки сохраняется на нашем рынке. Послезавтра мы эти инициативы как раз будем у Дениса Валентиновича обсуждать на совещании специальном. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

