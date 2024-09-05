Минпромторг ожидает роста торговли на цифровых площадках на 50% в 2024 году

Роман Чекушов сообщил о показателях продаж, происходящих в стране в онлайн-формате.

Торговля на российских цифровых площадках по результатам I полугодия 2024 года увеличилась на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. К концу текущего года ожидается рост около 50 процентов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского министерства по промышленности и торговле Роман Чекушов, выступая на профильной сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Для нас самое важное - обеспечить какую-то поддержку скорее, чем каким-то образом отрегулировать этот процесс. Почему? Потому что по разным оценкам <…> по первому полугодию порядка 40% рост к аналогичному периоду прошлого года, по году мы ожидаем процентов 50 роста. Роман Чекушов, эксперт

По словам эксперта, доля продаж на онлайн-ресурсахувеличивается. В настоящее время она составляет до 25% от общего объема торговли в России.

Минпромторг: трансграничные платежи РФ ни в одну из стран не приостановлены.

Фото и видео: ВЭФ 2024