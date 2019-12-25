  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минпромторг РФ с 1 апреля 2026 года предложил ввести обязательную маркировку электронных сигарет
Сегодня, 10:55
86
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Минпромторг РФ с 1 апреля 2026 года предложил ввести обязательную маркировку электронных сигарет

0 0

Ранее депутаты приняли проект о о запрете продажи табака и вейпов на транспортных остановках.

Российское министерство по промышленности и торговле с 1 апреля 2026 года предложил ввести обязательную маркировку электронных сигарет, а также других устройств для употребления никотина Соответствующие данные опубликованы  на государственном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 г. обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (многоразового использования), используемых для потребления никотинсодержащей продукции.

текст пояснительной записки

Напомним, что 17 декабря депутаты Государственной думы одобрили законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта. После того, как документ подпишет глава государства Владимир Путин, новое требование законодательства вступит в силу с 1 сентября следующего года. Ранее в комментарии журналистам депутат Сергей Леонов говорил о том, что табачные магазины на остановках "не нужны вообще". Парламентарий уточнил, что нововведение позволит федеральным властям  сократить доступность для граждан табака и электронных сигарет, а также снизит потребление никотина в обществе.

Минпромторг предложил запустить пивные ярмарки.

Фото: pxhere.com

Теги: минпромторг, электронные сигареты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии