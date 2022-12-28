Минприроды сместит приоритет геологоразведки в регионы, близкие к новым рынка сбыта сырья

Александр Козлов рассказал о планах по экспорту углеводородов.

Российское министерство по природе сместит приоритет геологической разведки в регионы, близкие к новым и будущим рынка сбыта (экспорта) сырья и инфраструктуре. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава профильного ведомства Александр Козлов. В качестве примера чиновник привел ситуацию с трубопроводом "Сила Сибири", который поставляет природный газ на территорию Китая. Также в отношении такого российского региона как Якутия принято решение о том, что геологоразведочные партии сделают все для того, чтобы там все стало "известно и понятно с углеводородами". Козлов пояснил, что требуется не одна, а гораздо больше веток газопроводов, так как речь идет о гарантированных доходах для государства и предоставлении ресурсов крупному международному партнеру.

Мы для себя определили приоритет в геологоразведке и помощи в поисках полезных ископаемых, особенно углеводородов, - географически ближе к будущим потребителям и транспортной инфраструктуре. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

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Фото и видео: Telegram / Правительство России