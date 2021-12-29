Минприроды просит ежегодно выделять на борьбу с "черными лесорубами" 4,75 млрд рублей

Ежегодно в России вырубают 10-30 млн кубометров леса, который нигде не учитывается.

Минприроды предлагает усилить финансирование федерального лесного надзора, а также передать им функцию борьбы с "черными лесорубами". Информация об этом появилась в концепции законопроекта об осуществлении федерального государственного контроля за лесом.

Ведомство просит ежегодно на защиту леса выделять 4,75 млрд рублей. Отмечается, что в России ежегодно вырубается порядка 10-30 млн кубометров леса, который нигде не учитывается. Стоимость составляет около 20-60 млрд рублей. При этом на так называемых "черных лесорубов" приходится до 10% вырубок.

Остальной лес уничтожается в результате подлога, например, под видом санитарной вырубки.

Ранее мы сообщали, что Минприроды хочет привлечь казаков к обеспечению экологической безопасности.

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