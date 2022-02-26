Минобороны: в жилой дом в Киеве попала зенитная ракета ВСУ

По характеру повреждений можно говорить о попадании в здание ракеты "Бук-М1".

Минобороны России заявил о том, что в жилой дом в Киеве попала зенитная ракета Вооруженных сил Украины, а не России. Об этом журналистам рассказал источник в профильном ведомстве. Предположительно, снаряд по столице был выпущен из ракетного комплекса "Бук-М1". Эксперты делают соответствующие выводы, основываясь на характере полученных зданием повреждений. Ранее в социальных сетях распространились сведения о том, что ракета по адресу проспект Лобановского, 6А прилетела из-за деятельности российской стороны. Однако на самом деле эти данные не соответствуют действительности.

На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности. источник в Минобороны РФ

Источник "РИА Новостей" пояснил, что после потери военного аэродрома Гостомель военными Киева три пусковых установки "Бук-М1" ПВО были переброшены для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны.перестановка произошла 25 февраля. Предположительно, "Бук" отказал в наведении на цель из-за отсутствия необходимого регламентного обслуживания, а также устаревания техники. Она находятся на вооружении Украины еще с советского времени.

Володин заявил, что Зеленский покинул Киев.

Фото и видео: BBC News, Telegram / Раньше Всех. Ну почти