Минобороны: в ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования

Кроме того, российская авиация сбила самолет Су-24.

В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт временной дислокации боевиков националистического формирования находился в района населенного пункта Щурово. Также Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки нанесла поражения 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173-х районах. Кроме того, в районе Дружковки (ДНР) был сбит самолет Су-24.

Ранее Минобороны показало боевую подготовку экипажей бронетехники в зоне СВО.

Видео: Минобороны России