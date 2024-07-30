"Запад" уничтожил объекты противника в зоне СВО.

Российские боевые расчеты автоматических зенитных орудий С-60 при танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск во время проведения специальной военной операции уничтожили вскрытые опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что артиллерия в круглосуточном ржиме совершает точные удары по позициям армии киевского режима.

Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали артиллеристам. пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что вся работа велась на расстоянии в четыре километра от указанной цели. На ее ликвидацию российские артиллеристы потратили менее минуты. В ходе огневой работы уничтожены десятки укрепленных, замаскированных опорных пунктов ВСУ. Командир расчета с позывным "Тезка" объяснил СМИ, что в определенные моменты бойцам приходилось вперед выезжать очень близко, а затем отстреливать цели. Такая ситуация позволяла врагу отправлять FPV-дроны к солдатам ВС РФ.

Удача с нами, так сказать. Работаем по живой силе противника, уничтожаем склады с боевым комплектом, когда подвозят противнику. По БМП попадали. Также работаем по движущейся цели. Командир расчета с позывным "Тезка"

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Фото и видео: Минобороны России