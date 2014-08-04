Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Азова» в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации РФ за последние сутки на Украине.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении штаба украинских националистов из батальона "Азов", расположенного в Харьковской области. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от 17 июня официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что удар по военному объекту около населенного пункта Песочин наносился высокоточными ракетами воздушного базирования, запущенными авиацией РФ.

Поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино ДНР. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что ракетные установки "Град" ликвидированы вблизи Зайцева, Курдимовки, Дзержинска, Бахмута, Артемово и Очеретино в Донецкой народной республике. Вблизи сел Спорное и Выемка поражения два украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

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Фото и видео: Минобороны России

