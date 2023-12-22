Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили свыше 110 военнослужащих.

Вооруженые силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника были отражены при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в районе озера Лиман. Также российские войска нанесли удары по взводным опорным пунктам подразделений механизированной бригады в районе Терны. Общие потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, два танка, два БМП, два БТР, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что истребители Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России