Минобороны рассматривает вариант поставок УБС Як-130 на вооружение морской авиации ВМФ РФ

Стоимость контракта с ВМФ РФ неизвестна.

Минобороны России рассматривает вариант поставок УБС Як-130 на вооружение морской авиации Военно-морского флота. Об этом рассказали журналисты "Известий". По информации от СМИ, борта будут осуществлять подготовку летчиков палубной авиации. Также самолеты будут способны нести боевое вооружение, включая современная ракеты и бомбы.

В издании не привели приблизительную стоимость обновления авиапарка для морской авиации. Известно, что в 2019 году власти Вьетнама купили 12 самолетов Як-130 за более чем 350 млн долларов. Сейчас данный вид боевых самолетов также находятся на вооружении у Военно-воздушных сил Алжира, Белоруссии, Лаоса, Мьянмы и Бангладеша.

Напомним, что двухместные Як-130 должны заменить Л-39. Основной особенностью данных воздушных средств считается наличие цифровой системы управления. Вместе с индикаторами на лобовом стекле она дает пилотам возможность имитации приборов или полета нескольких моделей самолетов.

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Фото: Минобороны России