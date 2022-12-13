  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:26
152
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры подготовки военнослужащих подразделений спецназа в тыловом районе СВО

0 0

Военнослужащие проводят боевую подготовку в тяжелейших погодных условиях при минимальной видимости.

Минобороны показало видео подготовки военнослужащих подразделений спецназа в тыловом районе спецоперации.

На опубликованных кадрах российские военнослужащие отрабатывают элементы стремительной атаки и захват опорного пункта противника. Они также выполняют боестолкновение в лесополосе и перегруппировку с занятием более выгодной позиции. Вся подготовка проходит на полигоне.

Также в военном ведомстве отметили, что подразделения спецназа проводят боевую подготовку в тяжелейших погодных условиях при минимальной видимости

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая подготовка, минобороны россии, спецназ, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии