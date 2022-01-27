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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С" и пушек "Гиацинт-С"

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Боевые действия ведутся в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-С" и пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли поражение живой силе и бронетехнике украинских войск. Боевые действия ведутся в приграничном районе Курской области. Отмечается, что расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-с, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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