Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажа истребителей МиГ-31

В МО рассказали о задачах, которые выполняют пилоты на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры боевой работы экипажа истребителей МиГ-31 в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Эксперты пояснили, что перед летчиками поставлены задачи в заданных районах по воздушному патрулированию территории. Боевые самолеты обеспечивают войскам прикрытие от огня противника, воздушной атаки Вооруженных сил Украины или разведки боевиков. Экипажи Воздушно-космических сил РФ готовы при обнаружении целей выпустить ракеты для ликвидации. Напомним, что в ноябре 2022 года штурман истребителя МиГ-31 Владимир рассказал журналистам о том, что летные экипажи выполняют опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели, после чего применяют по противнику управляемые ракеты класса "воздух-воздух". Пилоты армейской авиации в настоящее время противостоят бойцам и разведчикам Военно-Воздушных сил Украины.

Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России