В ведомстве заявили, что данные не соответствуют действительности.

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии. Сведения о конфликте между военными появились еще 25 декабря. Вечером 27 числа в ведомстве прокомментировали, что данные не соответствуют действительности.

Речь идет о истории, которую начали распространять базирующиеся в Великобритании члены SOHR. Иностранцы заявили, что между американскими и российскими бойцами началась рукопашная. Это якобы произошло на северо-западе Сирийского государства.

Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" - примитивный фейк прокомментировали чиновники из Минобороны

Сотрудники центра примирения и военная полиция продолжают работу в обычном режиме.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

