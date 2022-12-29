Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8

Игорь Конашенков сообщил о ходе СВО.

Воздушно-космические силы России и истребительная авиация РФ за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинские боевые самолеты Су-24, Су-25, а также два вертолета Ми-8. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что воздушные средства противника располагались над населенными пунктами Красный Лиман и Краматорск.

Сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8. ИгорьКонашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России