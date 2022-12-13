Минобороны: ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 и вертолет в ДНР

Российское министерство по обороне рассказало о том, что истребительная авиация Воздушно-космических сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, а также один вертолет противника на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 января сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
В районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29. в районе населенного пункта Веролюбовка сбит украинский вертолет Ми-8.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Днем ранее российские истребители за сутки сбили пять самолетов воздушных сил Украины. На территории Харьковской области были поражены Су-27 и Су-24, в ДНР - два Су-25 и один МиГ-29.
Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.
Фото и видео: Минобороны России
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