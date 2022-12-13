  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:30
223
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 и вертолет в ДНР

0 0

Игорь Конашенков рассказал о проведении СВО за последние сутки.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что истребительная авиация Воздушно-космических сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, а также один вертолет противника на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 января сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29. в районе населенного пункта Веролюбовка  сбит украинский вертолет Ми-8.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Днем ранее российские истребители за сутки сбили пять самолетов воздушных сил Украины. На территории Харьковской области были поражены Су-27 и Су-24, в ДНР - два Су-25 и один МиГ-29.

Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, миг-29, минобороны, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии