Игорь Конашенков рассказал о проведении СВО за последние сутки.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что истребительная авиация Воздушно-космических сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, а также один вертолет противника на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 января сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29. в районе населенного пункта Веролюбовка сбит украинский вертолет Ми-8. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Днем ранее российские истребители за сутки сбили пять самолетов воздушных сил Украины. На территории Харьковской области были поражены Су-27 и Су-24, в ДНР - два Су-25 и один МиГ-29.

Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России