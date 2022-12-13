  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:33
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: ВКС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе военных около Красного.

Российские Вооруженные силы авиационным ударом за последние сутки проведения специальной военной операции разрушили автомобильный путепровод, расположенный в районе населенного пункта Красное в Донецкой Народной Республики.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что по данной переправе противник совершал переброску дополнительных боевых подкреплений в регион сражений.

В районе населенного пункта Красное авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в общей сложности на донецком направлении авиацией ВКС России было совершено девять самолетовылетов. 

Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вкс россии, всу, днр, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии