Игорь Конашенков рассказал о работе военных около Красного.

Российские Вооруженные силы авиационным ударом за последние сутки проведения специальной военной операции разрушили автомобильный путепровод, расположенный в районе населенного пункта Красное в Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что по данной переправе противник совершал переброску дополнительных боевых подкреплений в регион сражений.

В районе населенного пункта Красное авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в общей сложности на донецком направлении авиацией ВКС России было совершено девять самолетовылетов.

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Фото и видео: Минобороны России