Минобороны: Су-35 уничтожил пусковую установку ЗРК "Тор-М1" в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о действиях ВКС России про СВО РФ.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что истребитель Су-35 уничтожил пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" противника в Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что также ВС РФ ликвидирован "Бук-М1" от Вооруженных сил Украины.

В районе Дергачей ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". В районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка "Бук-М1". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО "Ольха" и "Ураган".

Фото: Минобороны России