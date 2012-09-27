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Минобороны: Су-35 уничтожил пусковую установку ЗРК "Тор-М1" в Харьковской области
Сегодня, 11:24
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Минобороны: Су-35 уничтожил пусковую установку ЗРК "Тор-М1" в Харьковской области

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Игорь Конашенков рассказал о действиях ВКС России про СВО РФ.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что истребитель Су-35 уничтожил пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" противника в Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что также ВС РФ ликвидирован "Бук-М1" от Вооруженных сил Украины.

В районе Дергачей ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". В районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка "Бук-М1".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО "Ольха" и "Ураган".

Фото: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, игорь конашенков, минобороны, су-35, тор-м1, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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