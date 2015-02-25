Минобороны: США вывезли с Украины более 16 тысяч биопроб для создания опасных агентов

По словам Кириллова, Вашингтон сохраняет интерес к получению биоматериалов граждан стран постсоветского пространства.

США вывезли с Украины более 16 тысяч биопроб для создания опасных агентов. Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, Вашингтон сохраняет значительный интерес к получению биоматериалов граждан стран постсоветского пространства. Кириллов отметил, что до начала спецоперации США и их союзникам удалось осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Он подчеркнул, что пробы перевозились из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном.

Ранее в Минобороны сообщили, что ситуация с химикатами в Сирии вызвала негодование ОЗХО.

Видео: Минобороны России