Минобороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем в Японском море

Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ в связи с инцидентом в районе залива Петра Великого. В пятницу, 15 октября, в Японском море американский эсминец Chafee (DDG 90) едва не пересек российскую границу, но был остановлен противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц".

В ведомстве сообщили, что дипломату было указано на непрофессиональные действия экипажа корабля США.

Министерство обороны ранее сообщило, что команда Chafee игнорировала все предупреждения "Адмирала Трибуца" и изменило курс, лишь когда до БПК оставалось менее 60 м. В российском ведомстве добавили, что действия военных США являлись грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов, а также двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган оценил роль России в газовой стабильности Турции.

Видео: YouTube / Минобороны России