Минобороны РФ заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции

Сообщается, что 14 августа в районе Артемовска российские военные обнаружили противотанковые мины.

После отступления украинских националистов со своих позиций в районе Артемовска (ДНР) были вскрыты факты нарушения киевским режимом Женевской конвенции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, 14 августа южнее Артемовска российские военные обнаружили более 50-ти противотанковых мин EMP F2, оставленные подразделениями механизированной бригады украинских войск. Конашенков подчеркнул, что эти мины невозможно извлечь или обезвредить, когда их устанавливают в боевое положение. Он отметил, что их применение является прямым нарушением Женевской конвенции.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России