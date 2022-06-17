Минобороны РФ: в биолабораториях США на Украине изучали передающиеся через комаров вирусы

Игорь Кириллов рассказал о подозрительных эпидемиологических вспышках в мире.

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал о том, что в биологических лабораториях США на Украине специалисты изучали передающиеся через комаров вирусы. Соответствующее заявление представитель министерства по обороне сделал в рамках брифинга, посвященного анализу документов. Он привел в качестве примеров случаи умышленных заражений групп населения. В частности, Кириллов напомнил об инфицировании натуральной оспой одеял американских индейцев, заражение возбудителем сифилиса граждан Гватемалы, использовании пестицидов во время вьетнамской войны. В период с 70-80 годов XX века фиксировалась вспышка лихорадки Денге на территории Кубы.

Факты применения комаров рода Aedes, точно таких же с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США и выносились на рассмотрение государств - участников Конвенции о запрещении биологического оружия. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт подчеркнул, что в материалах коллективного иска отмечено, что в результате эпидемии лихорадки Денге на Кубе в 1981 году заболели 345 тысяч человек. Летальный исход коснулся 158 граждан. В Минобороны РФ пояснили, что данная эпидемиологическая вспышка имела явные признаки преднамеренного характера. Единственным местом на острове, на котором не были зафиксированы случаи заболевания, являлась военно-морская база США в Гуантанамо. Предварительно американская сторона что вакцинировала военнослужащих против вируса Денге второго типа.

Минобороны России назвало разъяснения США о биологической деятельности "мечтой прокурора".

Фото и видео: Минобороны России

