Минобороны РФ сообщило об уничтожении вооружения и техники резервов ВСУ в Донецкой области

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении вооружения и техники резервов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области. Об этом журналистам в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 апреля рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ уточнил, что ВС РФ выполнили задачу в рамках проведения специальной военной операции.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
МО РФ сообщило об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы.
Фото и видео: Минобороны России
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