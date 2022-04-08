Минобороны РФ сообщило об уничтожении вооружения и техники резервов ВСУ в Донецкой области

Игорь Конашенков рассказал о выполнении задачи против военных объектов ВСУ.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении вооружения и техники резервов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области. Об этом журналистам в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 апреля рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ уточнил, что ВС РФ выполнили задачу в рамках проведения специальной военной операции.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

МО РФ сообщило об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы.

Фото и видео: Минобороны России

