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Минобороны РФ сообщило об уничтожении вооружения и техники резервов ВСУ в Донецкой области

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Игорь Конашенков рассказал о выполнении задачи против военных объектов ВСУ.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении вооружения и техники резервов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области. Об этом журналистам в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 апреля рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ уточнил, что ВС РФ выполнили задачу в рамках проведения специальной военной операции.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

МО РФ сообщило об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы.

 

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: бастион, всу, донбасс, донецкая область, игорь конашенков, красноселка, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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