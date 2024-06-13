"Градами" российские десантники уничтожили технику и живую силу ВСУ в ДНР.

Российские боевые расчеты реактивной системы залпового огня "Град" от артиллерийского полка десантников поразили технику, опорные пункты и личный состав Вооруженных сил Украины, размещенные вблизи населенного пункта Часов в Яр на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что объекты противники выявлены военнослужащими в рамках проведения воздушной разведки. Установлено участки местности с большим скоплением личного состава армии киевского режима. алее сведения были переданы в командный пункт Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты РСЗО "Град" нанесли удар, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые затем разлетаются от комплекса на сотни метров, уничтожают скопления пехоты ВСУ. Таким образом противник не получает шанса для произведения ротации сил.

МО РФ сообщило об уничтожении "Градом" взводного опорного пункта ВСУ под Донецком.

Фото и видео: Минобороны России