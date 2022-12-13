Минобороны РФ: российские военные уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении

Они также уничтожили один автомобиль и пикап.

Вооруженные силы России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Новоселовское и Стельмаховки (ЛНР). Они также уничтожили один автомобиль и пикап.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли новые рубежи на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России