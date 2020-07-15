Минобороны РФ: российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*

Вооруженные силы России уничтожили полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов"*. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар по полевым лагерям, находившимся в районе населенного пункта Марганец, был нанесен высокоточным оружием. Кроме того, российские военные поразили пункт временной дислокации и склад боеприпасов бригады территориальной обороны. Всего уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники, а также свыше трех тысяч снарядов для РСЗО.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
* - запрещенная на территории России экстремистская и террористическая организация
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