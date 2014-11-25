  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
28
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области

0 0

Удары по военным объектам наносят оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Вооруженные силы России поразили пункты управления украинских войск в ДНР и Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары по военным объектам на территории Украины наносят оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия. За сутки были поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледа (все - ДРН), а также Снигиревка и Новониколаевка. Конашенков добавил, что российские военные уничтожили 48 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику украинских войск в 178 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ/

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, днр, игорь конашенков, минобороны россии, николаевская область, пункты управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии