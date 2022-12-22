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Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8

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Кроме того, российские ПВО сбили три украинских беспилотника.

Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты МиГ-29 были сбиты в районе населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Вертолет Ми-8 обнаружили в районе населенного пункта Доброполье (ДНР).

Кроме того, российские ПВО сбили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский (ДНР), а также два снаряда РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараникова (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, истребители, ми-8, миг-29, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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