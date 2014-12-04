Минобороны РФ: российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Всего уничтожено до 30 украинских военнослужащих и 10 единиц военной техники.

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточные удары были нанесены в районе Одноробовки и города Харьков. В результате действий российских военных были уничтожены до 30 украинских военнослужащих и 10 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до 500 солдат ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.

Видео: Минобороны России