Минобороны РФ: российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Высокоточные удары были нанесены в районе Одноробовки и города Харьков. В результате действий российских военных были уничтожены до 30 украинских военнослужащих и 10 единиц военной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до 500 солдат ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.
Видео: Минобороны России
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