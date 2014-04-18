Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц "Мста-С" и "Акация-М" на Украине

Боевые машины выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники ВСУ.

Минобороны РФ показало видео работы 152-мм гаубиц "Мста-С" и "Акация-М" на Украине.

На опубликованных кадрах показано, как боевые машины производят выстрелы. Гаубицы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в видео показан запуск беспилотников "Орлан-10", которые корректировали огонь по назначенным целям.

Ранее Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на "Азовстали".

Видео: Минобороны России