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Минобороны РФ обвинило США в противоречивости заявлений о работе биолабораторий на Украине

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Игорь Кириллов оценил слова Джона Кирби.

Минобороны РФ обвинило США в противоречивости заявлений о работе биолабораторий на Украине. В ходе брифинга с журналистами руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных РФ Игорь Кириллов привел слова сотрудника Белого дома, координатора Совета национальной безопасности Джона Кирби. Тот подтвердил наличие у Вашингтона военно-биологических лабораторий на территории Украины. Он пояснил, что такие центры были представлены персоналом, а после - деактивированы. Это якобы произошло еще до начала проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Власти США противоречат сами себе в высказываниях относительно работы биологических лабораторий США на Украине.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Однако полученные военными РХБЗ документы свидетельствуют о продолжении биологической программы американского Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) на Украине. Игорь Кириллов заметил, что в январе 2023 года правительство в Киеве утвердило новые требования по порядку обращения с биологически опасными веществами и организмами. Особое внимание уделялось  международным авиационным перевозкам веществ наивысшего класса опасности.

Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: биолаборатории, джон кирби, игорь кириллов, минобороны, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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