Как отметили в военном ведомстве, деятельность организации связана с созданием, транспортировкой или использованием модифицированных пандемических патогенов.

Согласно результатам расследования, проведённого Минздравом США, американская компания Ecohealth Alliance не предоставляла в надзорные органы информацию о своей деятельности в сфере военно-биологических проектов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США в пятницу, 10 марта.

При этом надзорный орган не смог предпринять своевременных действий для снижения рисков, которые влекут за собой такого рода исследования, отметил руководитель.

В отчете делается вывод о неготовности контролирующей организации - Национального института здравоохранения США – эффективно отслеживать распределение федеральных грантов, понимать характер проводимых исследований. Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ

Как отметили в военном ведомстве, деятельность организации связана с созданием, транспортировкой или использованием модифицированных пандемических патогенов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о деградации систем здравоохранения стран, втянутых в биологические программы США.

Видео: Минобороны России