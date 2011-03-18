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Минобороны РФ: ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове

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В результате удара также уничтожили 11 единиц военной техники.

ВКС России уничтожили до 350 националистов формирования "Кракен" в техникуме в Харькове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по пункту временной дислокации националистов был нанесен высокоточным оружием, в результате которого также уничтожили 11 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что в результате удара в районе Кодемы (ДНР) был поражен пункт временной дислокации подразделений механизированной бригады украинских войск.

"Кракен" - запрещенная на территории РФ нацистская, террористическая и экстремистская организация.

Ранее Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, кракен, минобороны россии, националисты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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