Минобороны РФ: ВКС России нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица

Также была поражена бригада специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье.

ВКС России нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по пунктам временной дислокации подразделений наемников был нанесен высокоточным оружием. Кроме того, была поражена бригада специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье.

Также Конашенков сообщил, что на Запорожском направлении российские войска уничтожили около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России