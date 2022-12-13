Украинских диверсантов оденут в военную форму Вооруженных сил РФ.

Сегодня, 23 февраля, В Минобороны РФ сообщили, что Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Выполнять боевые задачи будут подразделения ВСУ. Кроме того, в битве примет участие националистическое формирование "Азов"* (признан в России террористической организацией).

По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов". Минобороны России

По информации разведчиков, поводом для вторжения будет инсценировка якобы нападения российских войск с территории Приднестровья. Украинских диверсантов оденут в военную форму Вооруженных сил РФ.

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Фото: Минобороны России

*Националистическое формирование "Азов" признано в России террористической организацией.