Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву

Ли Чжон Соп рассказал, что позиция Сеула не изменилась.

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп ушел от прямого ответа на вопрос о военной помощи Киеву. Инцидент произошел в ходе пресс-конференции перед журналистами в Сеуле, на которой он выступил с американским шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Чиновник лишь уклончиво ответил на вопрос СМИ о том, рассматривают ли власти Сеула изменение собственной позиции о непредоставлении киевскому режиму летальных видов оружия.

Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине Ли Чжон Соп, глава Минобороны Южной Кореи

Напомним, что американский министр по обороны Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Южную Корею 30 января. Он уже смог пообщаться с коллегой. Стороны поднимали вопрос по расширению мер сдерживания Северной Кореи и другие темы, касающиеся безопасности. По результатам мероприятия военная поддержка Украины не упоминалась, однако, по мнению наблюдателей, этот вопрос мог занимать существенное место в двусторонних переговорах.

США представили в ООН данные о якобы экспорте оружия из КНДР.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18