Министр обороны США Остин: в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран

Американский министр по обороне Ллойд Остин рассказал о том, что в международную коалицию по поставкам киевскому режиму немецких танков Leopard вошли восемь стран. Об этом шеф Пентагона сделал в ходе выступления на заседании министров по обороне стран-членов НАТО в Брюсселе. Чиновник полагает, что международным союзника требуется предоставить ВСУ интегрированную военную помощь, включая промышленные инициативы. По мнению эксперта, задачей является не просто отправка техники, но также и обеспечение оборонных возможностей на долгий срок.

Сегодня мы продолжим говорить об интеграции и синхронизации нашей поддержки, чтобы у Украины были средства, необходимые для ведения боевых действий. <...> Мы обсудим промышленные инициативы, которые помогут поддержать нашу помощь. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт пояснил, что в танковую коалицию Leopard на Украину вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

"Украина обязалась обеспечить доставку техники, которую мы передали, военным на линию фронта", - добавил министр.

Фото и видео: YouTube / phoenix