Министр обороны ФРГ Борис Писториус сомневается в скором окончании конфликта на Украине

Борис Писториус призвал Запад взвешивать каждый шаг в поставке ВСУ техники и оружия.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус сомневается в скором окончании конфликта на Украине. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления перед европейскими журналистами во время своего прибытия на заседание министров военных ведомств стран-участниц НАТО в Брюсселе. Чиновник ФРГ наоборот спрогнозировал скорое военное столкновение и дальнейшую эскалацию конфликта, которые происходят во время любых кризисов. В связи с такой обстановкой министр призвал международных коллег продолжать помогать киевскому режиму военными поставками, а также учитывать при этом все внешние риски.

Я думаю, что окончания войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу. Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли наших усилий. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Немецкий министр предостерег от постоянного "повышения ставок" в вопросе передачи Вооруженным силам Украины оружия и согласился с канцлером Олафом Шольцем в том, что "каждый шаг Запада должен быть взвешен".

Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T.

Фото и видео: YouTube / phoenix