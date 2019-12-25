Министерство обороны РФ открыло в пятницу на сайте раздел "Забвению не подлежит"

Портал посвящен празднованию Международного дня освобождения узников.

Министерство обороны РФ открыло в пятницу на своем сайте раздел "Забвению не подлежит", на котором размещены фотографии и архивные документы времен Второй мировой войны. Документы рассказывают о зверствах Вермахта, а также пособников фашистов в концентрационных лагерях и на оккупированных территориях СССР и Восточной Европы. В текстах опубликованы свидетельства очевидцев о преступлениях, включающих массовые убийства мирного населения, детей и младенцев.

Публикация архивных документов периода Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. пресс-служба Минобороны РФ

В одном из актов говорится о зверствах немцев в селе Теница Черниговской области. Карательный отряд прибыл на территории населенного пункта 23 февраля 1943 года. Все жители были вывезены на грузовиках к месту казни, где их расстреляли.

Слышались стоны и плач, фашистские изверги бросали грудных детей на трупы убитых, приканчивали их из автоматов, кололи штыками. воспоминания очевидца

Также на сайте размещен документ, который рассказывает о нахождении лагеря военнопленных под Сталинградом. На его территории (на хуторе Алексеевка Городищенского района) фашисты замучили до 1,5 тысяч советских солдат.

Портал запущен в преддверии Международного дня освобождения узников, который проводится 11 апреля. В 1945 году было поднято восстание в Бухенвальде.

Германия передаст России данные о 500 тыс. советских военнопленных.

Фото: Минобороны России