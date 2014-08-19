Минимальная стипендия в вузах с 1 сентября 2025 года составит 2 224 рубля

В Минобрнауки выпустили документ с нормативами, определенными федеральным правительством.

Минимальная стипендия в российских высших учебных заведениях с 1 сентября 2025 года составит от 2 224 рублей до 11 157 рублей в зависимости от вида пособия. Соответствующее заявление сделали сотрудники министерства по образованию и науке через распространенный официальный документ. Известно, что размер социальной стипендии для той же категории учащихся будет не ниже 3 340 рублей. В тексте упоминается, что в новом учебном году государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным профильным ведомством, должна составлять не менее 10 513 рублей, по иным направлениям - 4 380 рублей. Для ординаторов властями предусмотрена минимальная государственная стипендия в 11 157 рублей, а для ассистентов-стажеров - 4 380 рублей.

Размеры .... не могут быть меньше нормативов, установленных правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции. пресс-служба Минобрнауки России

Чиновники заметили, что указанные размеры стипендий являются минимальными возможными. Размеры государственных стипендий в вузах могут быть выше нормативных показателей в пределах тех денежных средств, которые выделяются вузу на соответствующее обеспечение обучающихся.

Фото: Piter.tv