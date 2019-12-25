Минфин с 7 октября продаст иностранную валюту и золото на 13,9 млрд рублей

Чиновники пополнят федеральный бюджет.

Российское министерство по финансам в период 7 октября по 7 ноября 2025 года планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 13,9 миллиардов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства страны. Чиновники пояснили, что ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,6 миллиарда рублей. Ранее, в период с 5 сентября по 6 октября министерством по финансам планировало продать иностранную валюту и золото на общую сумму в 31,5 миллиарда рублей, по 1,4 миллиарда рублей в ежедневном режиме.

Также в Минфине заметили, что государственный бюджет за октябрь текущего года может недополучить 26,9 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Отклонение от фактических доходов от ожидаемой правительством суммы по результатам сентября составило 13 миллиардов рублей. За прошлый месяц кабинет министров недополучил 21 миллиард рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Фото: pxhere.com