Минфин США: вторичных санкций за превышение "потолка цен" на нефть из РФ не будет

Американское министерство по финансам считает, что вторичных санкций за превышение "потолка цен" на поставки российской нефти не будет. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, организованного Колумбийским университетом, сделал заместитель главы профильного ведомства США Адевале Адейемо. Чиновник заметил, что эксперты не видят необходимость в таком дополнительном давлении.
Мы работаем над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут.
Адевале Адейемо, замглавы Минфина США
Эксперт добавил, что говорит о вторичных санкциях за покупку российской нефти по цене выше планируемого лимита, ограниченного Западом.
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Фото и видео: YouTube / Center on Global Energy Policy
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