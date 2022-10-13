Минфин США: вторичных санкций за превышение "потолка цен" на нефть из РФ не будет

Адевале Адейемо рассказал о том, как США будут добиваться следованию странами ограничений.

Американское министерство по финансам считает, что вторичных санкций за превышение "потолка цен" на поставки российской нефти не будет. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, организованного Колумбийским университетом, сделал заместитель главы профильного ведомства США Адевале Адейемо. Чиновник заметил, что эксперты не видят необходимость в таком дополнительном давлении.

Мы работаем над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут. Адевале Адейемо, замглавы Минфина США

Эксперт добавил, что говорит о вторичных санкциях за покупку российской нефти по цене выше планируемого лимита, ограниченного Западом.

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Фото и видео: YouTube / Center on Global Energy Policy